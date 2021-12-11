أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير حالة الطوارئ على خلفية أعاصير وعواصف شديدة اجتاحت 4 ولايات وتسببت في أضرار كبيرة وخسائر في الأرواح. وأدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتوقف حركة السير في بعض الطرقات نتيجة قطعها بسبب الأشجار والحطام المتطاير، فيما انقلب قطار بفعل الرياح القوية أثناء مروره عبر مقاطعة هوبكنز بولاية كنتاكي.وقال آندي بيشير اليوم (السبت): «أخشى أن يكون قد قتل الإعصار أكثر من 50 شخصا في كنتاكي وربما بين 70 و100 شخص، الأمر مروع»، مؤكداً اتخاذه قراراً بحالة الطوارئ بسبب الإعصار الذي خلف أضرارا جسيمة في مقاطعات كنتاكي الغربية.وأدى الإعصار إلى مصرع عدة أشخاص ودمار واسع في الممتلكات ليل الجمعة وحتى وقت مبكر من السبت، وقد ضرب 4 ولايات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست». وقال خبراء بالطقس إن الإعصار «كان طويل الأمد وقويا بشكل غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام».ونقلت الصحيفة عن الخبراء أنه إذا استمر الإعصار دون انقطاع بمساره على الأرض، والذي تجاوز طوله 240 ميلا (386 كلم)، فمن المرجح أن يحتل «المرتبة الأولى كأطول مسار إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، والأول الذي يعبر في 4 ولايات».وأفاد المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في تينيسي دين فلينير بأنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب العاصفة في مقاطعة أوبيون.وهرعت ما لا يقل عن 100 مركبة طوارئ على مستودع لشركة أمازون بالقرب من إدواردسفيل بولاية إيلينوي على بعد نحو 25 ميلاً شرق سانت لويس، حيث انهار جدار كان بطول ملعب كرة قدم، كما انهار السقف فوقه. وذكر متحدث باسم أمازون في بيان أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن، فيما تسعى السلطات لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها.وكشف القاضي في مقاطعة كريغيد مارفن داي أن الإعصار ضرب دار رعاية مونيت مانور في أركنسو مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وحبس 20 شخصاً بالداخل مع انهيار المبنى.وأبلغت السلطات في إلينوى وميسوري وكنتاكي وتينيسي عن خسائر بشرية وأضرار كارثية أخرى، وفقا للصحيفة. وطلب من السكان ملازمة بيوتهم، حفاظا على أرواحهم، فيما تعمل الفرق المختصة على مساعدة المتضررين، وتقوم فرق الإنقاذ بدورها بعمليات تفتيش في الأماكن المتضررة.