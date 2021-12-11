قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 500 مستفيد ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى تقديم 1397 خدمة لهم، حيث بلغت نسبة الذكور 89% ونسبة الإناث 11%، بينما شكلت نسبة النازحين 85%، والمقيمين 15% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ279 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 221 مريضا.