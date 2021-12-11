كشفت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان اليوم (السبت) توافر معلومات مؤكّدة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تجاوزت 4 ملايين قرص، من لبنان إلى الأردن ثم إلى السعودية، إذ تم إخفاؤها داخل شحنة كبيرة من البُنّ.

وأعلن إحباط العملية وزير الداخلية اللبناني بسّام مولوي خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الجاري، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.

وجرى توقيف شخصين: (و.ع. مواليد عام 1973 لبناني) و(م.ح. مواليد عام 1962 سوري)، وتبين أنّ المتهم الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفا بجرم تهريب حبوب مخدرة إلى السعودية، وأُخليَ سبيله منذ نحو عام.