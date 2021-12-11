فيما أكدت مصادر حكومية يمنية مقتل خبير مليشيا حزب الله أكرم السيد في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على جبهة أم الرئيس جنوب محافظة مأرب، كشفت مصادر دبلوماسية عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) لمناقشة الوضع في اليمن ونتائج الهجمات الحوثية الكارثية على الوضع الإنساني المتردي.وتوقعت المصادر أن يطلع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مجلس الأمن على العراقيل التي تضعها المليشيا الحوثية أمامه ونتائج مشاوراته الأخيرة مع قيادات الشرعية وسفراء الدول الدائمة العضوية.وقالت المصادر إن إرهابي حزب الله الذي سقط خلال الأسبوع الماضي في جبهة أم الريش جنوبي مأرب لقي مصرعه في قصف مدفعي برفقة القيادي الحوثي أبو أشرف الأسدي و8 من عناصر المليشيا، لافتةً إلى أنه جرى نقل الجثث إلى الجوبة ومنها إلى صعدة حيث يدفن العشرات من خبراء إيران وحزب الله.في غضون ذلك، أعلنت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان عن رصد نحو 1600 حالة قتل وإصابة واختطاف بحق المدنيين في اليمن خلال العام الحالي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن فريقها وثق 565 قتيلاً في أوساط المدنيين، منهم 401 رجل و23 امرأة و141 طفلاً، إضافة إلى إصابة 624 مدنياً، منهم 428 رجلاً و61 امرأة و135 طفلاً.ودعت المنظمة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على المليشيا الحوثية للحد من ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، محملة إياها المسؤولية عن تلك الجرائم.وطالبت المبعوث الأممي بالضغط على المليشيا لتجنيب المدنيين ويلات الحرب والحد من التداعيات الصحية والنفسية للحرب على المدنيين خصوصاً فئات النساء والأطفال والعاجزين عن الحركة.بالمقابل، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً في محافظتي شبوة والحديدة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الجيش سيطر على عدد من المواقع بمديرية بيحان بعد معارك عنيفة مع المليشيا واستعادة عدد من الأسلحة والمعدات.وفي الحديدة، سيطرت القوات المشتركة على مواقع عديدة في الجراحي وجبل رأس وكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة بالأروح والمعدات. وقال مصدر عسكري لـ «عكاظ»: إن هناك العشرات من المليشيا يتساقطون يومياً.