ألتقى رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا (USIM) الدكتور ذو الكفل محمد البكري بالصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة اليوم (الجمعة) في الحرم الجامعي الرئيسي في مدينة نيلاي بولاية نيجري سيمبيلان.

وفي حديثه لـ«عكاظ» أكد البكري أن الجامعة تستعد بالتعاون مع الخبراء والمختصين لمواجهة آثار وتدعيات فايروس كورونا المستجد على العلاقات الأسرية، حيث تطرق لأهمية الوعي بين جميع أفراد الأسرة لاسيما بين الأزواج للتغلب على ضغوط الحياة والخروج من مختلف الأزمات في وفاق وتفاهم وتلاحم وترابط قوي.

وبين البكري أن القيود المفروضة جراء جائحة كوفيد-19 ترتب عليها ظهور آثار نفسية واجتماعية إلى العنف الأسري وارتفاع معدلات الطلاق.

وأضاف أن الحرص على سلامة أفراد الأسرة والمجتمع يتطلب إصلاح هذه التصدعات وترميمها ومعالجتها دون تأخير وأن نكون جميعا في مختلف الجهات لاسيما في المؤسسات التعليمية على قدر المسؤولية والجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات، والمهددات التي قد تعصف بسلامة الأسرة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا أن الجهود والمبادرات التي ستطلقها الجامعة في هذا الجانب ستكون جديدة ومواكبة للتحديات التي تواجه الأسرة ووفق معايير مهنية وأخلاقية تزيد من ترابط أفراد الأسرة وتساهم في حل المشاكل وتعزز الدعم النفسي والاجتماعي حتى تتحقق السعادة ويكون الفرد بين أسرته في أمان.