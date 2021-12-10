اعتقلت الشرطة في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، اليوم (الجمعة)، شخص يشتبه في أنه إرهابي، كان يخطط لتنفيذ هجوم. وأفادت معلومات لصحيفة «دير شبيغل»، أن شابا يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية ويبلغ من العمر 20 عاما، تم احتجازه في أغسطس بعد محاولته شراء سلاح وقنبلة يدوية عبر الإنترنت. وذكرت أن الشرطة عثرت بحوزة الرجل على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.ولم تؤكد الشرطة بعد تفاصيل التقرير، مكتفية بالإعلان أنها قبضت على الشاب لانتهاكه قوانين مراقبة الأسلحة النارية.وكانت مدينة بافاريا شهدت مطلع الشهر الماضي (نوفمبر 2021) هجوما بسكين على متن قطار أوقع عددا من الجرحى، إلا أن الشرطة استبعدت لاحقا الفرضية الإرهابية.يذكر أن البلاد كانت شهدت في ديسمبر 2016 وسط برلين، أعنف هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وتبنّاه حينها تنظيم داعش، ومنذ ذلك الحين أحبطت السلطات عشرات الهجمات الإرهابية.وحذر المدعي العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك، العام الماضي، من أن ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان في مرمى المتطرفين.