في ضربة موجعة للتنظيمات الإرهابية، أعلنت السلطات العراقية مقتل نجل زعيم القاعدة السابق وقيادي آخر برفقته. وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم (الجمعة) في مناسبة الذكرى الرابعة لإعلان دحر تنظيم داعش، بمقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق بالعراق «أبو عمر البغدادي» مع قيادي آخر يشغل مهمة ما يسمى «والي الأنبار». وأكد مصدر أمني أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة وملاحقة استثنائية في صحراء القائم وجنوب الرطبة.ولفت إلى أن القوة تمكنت من قتل المدعو صهيب حامد الزاوي، وهو نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أبو عمر البغدادي، ومعه ما يسمى والي الأنبار. يذكر أن نجل زعيم القاعدة السابق كان يعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي.وتمكنت قوة مشتركة من الجانبين العراقي والأمريكي، في أبريل 2010، من قتل أبو عمر البغدادي ومعه القيادي الثاني في التنظيم أبو أيوب المصري بضربة جوية استهدفت منزلا عند منطقة الثرثار في صلاح الدين.من جهتها، أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بمسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش، في ما تسمى ولاية جنوب الرطبة غربي محافظة الأنبار.