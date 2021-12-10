قررت محكمة بريطانية إلغاء رفض تسليم مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كميات هائلة من الوثائق الرسمية. جاء ذلك عقب إلغاء غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا اليوم (الجمعة) الحكم الصادر برفض تسليمه.وقال القاضي تيم هولرويد إن المحكمة تسمح بالاستئناف الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البداية ألغي وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج.وتراجع كبار القضاة البريطانيون عن القرار الأولي للقاضية فانيسا باريتسر التي عارضت منذ نحو عام تسليم الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما للسلطات الأمريكية، محذرة من احتمال إقدامه على الانتحار. واعتبرت المحكمة أن الولايات المتحدة قدمت تأكيدات بشأن المعاملة التي ستخصصها لمؤسس «ويكيليكس» في حال تسليمه، وبالتالي استجابت لمخاوف قاضي المحاكمة.وخلال جلسات الاستئناف بشأن تسليمه التي استغرقت يومين في نهاية أكتوبر الماضي، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة القضاء بشأن المعاملة التي ستخصص له.ووصفت روسيا القرار البريطاني، بأنه «مشين»، ودانت وزارة الخارجية الروسية اليوم، قرار القضاء البريطاني إلغاء قرار رفض تسليم الولايات المتحدة مؤسس «ويكيليكس».وكان قاض حكم في يناير الماضي بعدم تسليم أسانج للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس. وقال إن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضا لخطر الإقدام على الانتحار. وينتظر أسانج 18 اتهاما جنائيا في الولايات المتحدة تتعلق بخرق قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية. وحصلت الولايات المتحدة على إذن بالفعل للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير على ثلاثة أسس، لكنها طلبت توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام أسانج على الانتحار.