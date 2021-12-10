يبدو حتى الآن أن محادثات فيينا حول النووي الإيراني تسير في طريق مسدود، إذ تهيمن أجواء من الخلافات عليها، خصوصاً بعد أن تراجعت طهران عن تنازلات سابقة. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم (الجمعة)، بأن الوفد الإيراني لم يغير مواقفه بعد. ولفتت إلى أن هناك الكثير من الخلافات التي لم يتم حلها، والتي لا يعرف بعد إن كانت ستحل. وذكرت المصادر أن المفاوضين ما زالوا يقيمون المطالب المتشددة التي قدمها الوفد الإيراني.من جهته، أفصح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم، أن المقترحات التي قدمتها طهران الأسبوع الماضي ما زالت مطروحة، إلا أنه أشار إلى أن الأطراف الأخرى وافقت على مناقشتها بالتفصيل.وكان منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وصف، أمس (الخميس) أيضاً بعد لقاء رسمي للمشاركين في الاتفاق النووي أن المفاوضات صعبة جداً. وأضاف: ما زالت هناك مواقف مختلفة جداً يجب تقريبها، وهذا أساس المفاوضات وسنرى كيف يمكن التقدم، وشدد على وجود خلافات كثيرة تقتضي معالجتها.بدورها، اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، أن محادثات فيينا لا تتقدم، متهمة إيران بتقديم مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق.وقدم الوفد الإيراني الأسبوع الماضي مع استئناف الجولة السابعة التي توقفت في 3 ديسمبر، وعادت أمس مجدداً إلى نشاطها، مسودتين لمقترحات جديدة تتعلق بالعقوبات والعودة إلى الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين الغرب وطهران، إلا أن الأوروبيين والأمريكيين رفضوا تلك المقترحات معتبرين أنها تشكل تراجعاً عن كل ما تم التوصل إليه والتوافق حوله خلال الجولات الست الماضية التي انطلقت في أبريل 2021، وامتدت لأشهر.