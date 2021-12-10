أفصحت السلطات البريطانية عن إحباطها 7 عمليات إرهابية منذ بداية جائحة كورونا، وحذرت من «هجوم كبير». وقالت الشرطة البريطانية اليوم (الجمعة): إنها أحبطت 7 هجمات إرهابية في مراحلها الأخيرة منذ فبراير 2020. وشددت شرطة مكافحة الإرهاب على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الأعياد، كاشفة أن إجمالي عدد مؤامرات الإرهاب التي تم إحباطها في السنوات الأربع الماضية يصل إلى 32 مؤامرة.وبحسب بيان الشرطة، فإنه منذ مارس 2017، كانت هناك 18 مؤامرة معطلة تتعلق بالتطرف بينها 12 مرتبطة بإرهاب اليمين المتطرف واثنتان لليسار الفوضوي.وقال نائب مساعد المفوض دين هايدون، إن الجمهور سيكون «على دراية تامة بحقيقة أن المملكة المتحدة عانت من هجومين إرهابيين متتاليين بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع مستوى التهديد الوطني إلى حد خطير، ما يعني أن أي هجوم محتمل سيكون شديدا».وأكد أنه مع اقترابنا من فترة الأعياد، نحتاج إلى مساعدة الجمهور في لعب دوره في حماية المملكة المتحدة، مطالبا المواطنين بالاتصال بالشرطة إذا رأوا أي نشاط مشبوه.وفي مارس الماضي، أحبطت الشرطة البريطانية ثلاثة مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فايروس كورونا وفقاً للأجهزة الأمنية. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الاعتقالات المتعلقة بأنشطة مرتبطة بالإرهاب تراجعت، بنسبة 34 % خلال عام 2020، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات.وتم تخفيض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا من «شديد» إلى «كبير» في فبراير الماضي، ما يعني أن الهجوم لا يزال محتملاً.