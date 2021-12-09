كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة التابعة للجيش اليمني اليوم (الخميس) عن ضبط شبكة تجسس إرهابية حوثية كانت تعمل لصالح المليشيا في منطقة الخوخة جنوب الحديدة، مؤكداً أن هذه الخلية هي الثانية خلال أقل من 4 أشهر من إلقاء القبض على خلية موزع.وأكد الإعلام العسكري أن عملية رصد وتعقب أفراد الشبكة من قبل شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية تكللت بتفكيكها وضبط ثلاثة من أخطر عناصرها المليشيا وهم بدري منصور مرزوقي من أبناء التحيتا يعمل في الخوخة، ونبيل حسن سعيد جمال من أبناء التحيتا، وياسر سعيد حسن منوبي من أبناء الخوخة منطقة الكداح، مشيراً إلى أن اعترافات عناصر الشبكة أكدت تورطهم في عمليات تخابر مع مليشيا الحوثي شملت نقل إحداثيات عن تواجد قيادات ومواقع ألوية القوات المشتركة وخفر السواحل قطاع البحر الأحمر.وذكر الإعلام العسكري أنه سينشر تسجيلات لاعترافات الخلية خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أن المليشيا متورطة في عدد من الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المدنيين والنازحين.وجاء تفكيك الخلية بعد يوم من إطلاق المليشيا الحوثية صاورخاً استهدف مدرسة في منطقة ضمين التابعة إدارياً لمحافظة تعز والمحاذية لمديرية حيس جنوب الحديدة وقتل فيها 9 طلاب وأصيب 9 آخرون.ويعد تفكيك الشبكة التجسس الحوثية في الخوخة إنجازا أمنيا جديدا لشعبة الاستخبارات العامة في القوات المشتركة، التي سبق وفككت سلسلة خلايا وشبكات تجسس جندتها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي أهمها خلية المخا، وخلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة في الساحل الغربي، وخلية موزع، الأمر الذي يشكل ضربة قاسية للمليشيا الإرهابية الإيرانية.ميدانياً، استكملت القوات المشتركة اليوم تطهير قرى قبنة والطفيلي والجبال الإستراتيجية المطلة عليها من الألغام والمفخخات الحوثية وواصلت المعارك في جمارك المضروبة.