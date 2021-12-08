تحطمت مروحية عسكرية هندية وعلى متنها قائد الأركان. وأعلن سلاح الجو الهندي، اليوم (الأربعاء)، تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الجنرال بيبين روات في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: «تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادثة، اليوم (الأربعاء)، قرب كونور في تاميل نادو».ولم يوضح البيان مصير من كانوا على متن المروحية، فيما نقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن مسؤول قوله: إنه تم إنقاذ ثلاثة مسؤولين حتى الآن، في حين ما زال البحث مستمراً عن الباقين.وقد تردد أنه كان على متن المروحية 14 شخصاً.