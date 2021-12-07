قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعرض على نظيره الأمريكي جو بايدن خلال المحادثة الهاتفية بينهما اليوم (الثلاثاء) موقف روسيا بخصوص أوكرانيا.وأضاف لافروف للصحفيين: «خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، سيحدد الجانب الروسي مرة أخرى بوضوح مسالكه تجاه التسوية الأوكرانية، التي تتلخص في ضرورة إجبار سلطات كييف على تنفيذ اتفاقيات مينسك»، مضيفاً: «أود أن أؤكد مرة أخرى أنه سيكون لدينا اليوم حدث مهم في علاقاتنا.. اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن».ولفت إلى أن بلاده ستعرض بوضوح شديد مسالكها للتسوية الأوكرانية، وضرورة إجبار نظام كييف على الوفاء بالتزاماته المكتوبة بدقة وبشكل واضح في إطار اتفاقيات مينسك.