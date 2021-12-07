في مواجهة «انتفاضة العطش» في أصفهان، أقر النظام الإيراني باعتقال 130 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات على خلفية أزمة المياه. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خداييان خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء): إن أهالي محافظة أصفهان احتجوا بشكل سلمي لعدة أيام، لكن بعض المنتفعين أشعلوا أعمال شغب، وتم اعتقال 130 شخصاً.ولفت إلى أنه باستثناء أولئك الذين أطلقوا النار على مسيرة احتجاجية في أصفهان، تم الإفراج عن جميع المعتقلين البقية بكفالة، زاعماً أنه سيتم تعويض الأشخاص الذين احتجوا على نقص المياه بمساعدة القانون.وشهدت محافظة أصفهان منتصف نوفمبر الماضي احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام بسبب أزمة المياه والجفاف. وأقدمت السلطات الأمنية على قمع المحتجين في المحافظة في 19 من الشهر نفسه، في أعنف حملة قمع تشنها السلطات ضد المحتجين المزارعين.من جهتها، أفادت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية بارتفاع عدد المعتقلين في أصفهان إلى 214 شخصاً بينهم أطفال. وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي إن «ما لا يقل عن 214 شخصاً من المتظاهرين جرى اعتقالهم فيما أصيب نحو 30 شخصاً بجروح في منطقة العين».