قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون اليوم (الثلاثاء) في انفجار دراجة نارية في محافظة البصرة. ووفقاً للخلية الأمنية، فإن دراجة نارية انفجرت في تقاطع الصمود.وقالت الخلية إن خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة لا يزالون يتواجدون في مكان الحادثة لتحديد ماهيتها وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعتها.وكانت وكالة أنباء الإعلام العراقي نقلت عن مصدر أمني في المحافظة قوله: «إن انفجارا حدث قرب مصرف الدم بالقرب من مستشفى الجمهوري»، فيما ذكرت قناة السومرية أن سيارة مفخخة انفجرت في باب مطعم جنوه قرب استشارية مستشفى الجمهوري (البصرة التعليمي)، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى كحصيلة أولية.ونقلت عن محافظ البصرة أسعد العيداني قوله: «إن التفجير الذي لم تعرف طبيعته وقع وسط المحافظة ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح».