قُتل أحد أفراد البحرية الإيرانية إثر انقلاب سفينة حربية تحت الإنشاء تابعة للجيش الإيراني تحمل اسم «طلائية»، في حوض صناعة السفن في بندر عباس.

وكانت سفينة «طلائية» للرصد والتجسس في طور التصنيع عندما فقدت توازنها في حوض التصنيع رقم 2 التابع للبحرية الإيرانية أمس (الأحد)، وانقلبت على جهة اليسار.

وتزن السفينة 1500 طن ويمكنها حمل المروحيات، وبدأت البحرية الإيرانية بصنعها عام 2013، لكن عملية الصنع توقفت لفترة طويلة واستؤنفت أخيراً.

وكشف موقع «ارتشبان» المختص بالشؤون العسكرية، أن البحرية الإيرانية خسرت خلال السنوات الأخيرة من السفن بقدر ما خسرته خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية، وكان آخرها سفينة «خارك» الاستراتيجية.

وكانت منطقة جاسك البحرية في إيران قد أعلنت في يونيو الماضي غرق السفينة الإيرانية «خارك»، مؤكدة أن جهود إنقاذها باءت بالفشل.