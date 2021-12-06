أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، متابعته لقضية تهريب المخدرات إلى السعودية، وقال عقب اجتماع أمني عقده مساء اليوم (الاثنين): «لطالما وقفت السعودية ودول الخليج مع لبنان، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة، وهذا الأمر على رأس اهتمامات وزارة الداخلية، وأعد بضبط الحدود».

وأضاف: «أوقفنا عملية تهريب أول أمس، وتم توقيف عدد من المهربين، وضبط كميات من الممنوعات».

وشدد مولوي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في السراي الحكومي لاستعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج، على التزام حكومة بلاده بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وبكافة الالتزامات السياسية للحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي.