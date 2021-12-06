كشف المعارض السوري محمد برمو تصدير إيران التكنولوجيا النووية للنظام السوري؛ مؤكدا وجود مشروع مفاعل نووي قيد التحضير في منطقة الغاب السورية بإشراف كوري إيراني.وقال رئيس الجمعية الوطنية السورية عضو البرلمان السابق في تصريح لـ عكاظ : إن إيران في الوقت الذي تجري مفاوضات مع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة حول البرنامج النووي تعمل على تعزيز قدراتها النووية دون توقف.وحذر من خطورة التساهل مع النظام الإيراني الذي يقترب من امتلاك السلاح النووي؛ فيما يعمل جنبا إلى جنب مع النظام السوري لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية؛ لافتا إلى أن العلاقة بين الطرفين عميقة ولا يمكن تغييرها بسبب الارتباط الجذري على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي؛ فضلا عن شبكة العلاقات داخل المنظومتين.ولفت المعارض السوري إلى أنه في حال توصلت إيران إلى السلاح النووي فإن من حق دول المنطقة أن تمتلك هذا السلاح في إطار الردع الإستراتيجي والحفاظ على الأمن القومي العربي.