أكد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن أزمة لبنان مع دول الخليج أكبر بكثير من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأشار جعجع في مقابلة مع «الجريدة»، إلى أن الأزمة الحقيقية تتعلق بحزب الله وسياساته وتدخلاته في عدد من الساحات العربية، إضافة إلى سيطرته على الدولة اللبنانية وقراراتها.

وأوضح أن حل الأزمة يحتاج تغييرا كبيرا في سياسة حزب الله وتوجهاته وحل معضلة سلاحه، واعتماد سياسة خارجية واضحة.

واعتبر زعيم حزب القوات اللبنانية، أن استقالة جورج قرداحي ضربة كبيرة لـ «حزب الله»، وقد تكون مقدمة لحوار صريح وواضح ومباشر لإجراء تغيير في السياسات اللبنانية.

وقال جعجع: «مشكلة الحزب تكبر أكثر فأكثر في ظل الأزمات المتوالية والانهيارات التي تتسبب فيها سياسته، أو الناجمة عن المشروع الإيراني الذي لم ينتج سوى الكثير من الدمار والتدهور، لا في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها».