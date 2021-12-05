أدان البرلمان العربي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 4 طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من تداعيات ما تقوم به المليشيا الانقلابية من تقويض لفرص السلام وتهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدَّد البرلمان العربي على أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الأعمال الجبانة يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مُضيفاً بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.