كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ميثاقا سياسيا جديدا قيد الإعداد بين القوى الفاعلة في السودان، وأعلن أن هذا الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية. ولم يستبعد البرهان ترشح أي من قوى الثورة باستثناء العسكريين في الانتخابات المزمع عقدها مستقبلا في البلاد، بحسب ما أوضح مكتبه في بيان اليوم (الأحد). ولفت إلى أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات القادمة وأجهزة السلطة، في إشارة للحركات المسلحة.وكان رئيس مجلس السيادة أعلن في مقابلة أمس (السبت) أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكّدا أنّ جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023. ولفت إلى استبعاد الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا «سوف نعمل معاً حتى لا يكون المؤتمر الوطنى جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور».