وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بأنها «شجاعة» بشكل لافت، محذرا من إفسادها ممن أطلق عليهم «قوى الظل».وغرد وليد جنبلاط على حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) قائلا: «في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل لافت، لكن لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء، وقتل كل شيء».وكان الرئيس الفرنسي أعلن أمس (السبت)، مبادرة لمعالجة الأزمة بين السعودية ولبنان.وقال قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية، إن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل إعادة تواصل العلاقة بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير. فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأحد)، حرص بلاده على أفضل العلاقات مع دول الخليج.وقال: «لا ننسى الأيادي البيضاء الدول الخليجية في الكثير من المحطات». وأضاف: «بلدنا آمن رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، ولا عودة إلى الحروب الداخلية».من جهته، قال النائب اللبناني السابق فارس سعيد: مَن لا يرى احتلالاً إيرانياً في لبنان فهو إما «غبي أو صاحب»، مؤكدا أن سلاح «حزب الله» في البلد أصبح احتلالاً ولم يعد وجوداً. وأضاف: وأنا أنتمي إلى الفئة التي تريد مقاومة الاحتلال الإيراني.