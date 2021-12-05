على وقع المعارك العنيفة والانهيارات التي تضرب صفوف مليشيا الحوثي في مأرب والساحل الغربي، يبحث الانقلاب عن انتصارات وهمية من خلال قصف الأحياء المدنية في المحافظة، إذ أطلق اليوم (الأحد) 4 صواريخ باليستية.وقالت مصادر محلية إن 4 صواريخ سقطت على الأحياء المدنية وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد لكن لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن خسائر بشرية، فيما تحدث آخرون عن أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة ذنة جنوبي المحافظة، لكن قوات الجيش الوطني كسرت الهجوم الحوثي وأحرقت عددا من الآليات وقتلت العشرات من المهاجمين.ورصدت وسائل إعلام يمنية تشييع المليشيا أكثر من 700 قتيل خلال الشهر الماضي جميعهم سقطوا في محافظة مأرب، مؤكدة أن المليشيا في حال انهيار وهناك اتهامات متبادلة بين أجنحتها بالوقوف وراء الهزائم والضربات الناجحة لتحالف دعم الشرعية على مواقع ومخازن الأسلحة في صنعاء.في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية سقوط أكثر من 120 قتيلا وجريحا خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز بينهم قيادات ميدانية تنتمي إلى محافظة حجة.وأفادت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت أرتالا من الدوريات بما تحمله من أسلحة ومعدات في منطقة الحصب والمخيشيب، فيما استكملت القوات تطهير عزلة البراشا بالكامل وقرى الحناية والحكيمة والجبال الحاكمة المجاورة لها.وقال شهود عيان لـ«عكاظ» إن أصوات الانفجارات لا تتوقف ونشاهد سيارات حوثية تحمل جثث وجرحى بشكل متواصل تصل إلى مستشفى النصر في سقم الذي حولته المليشيا إلى مستشفى ميداني لقتلاها.