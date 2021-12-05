فتحت الشرطة التركية التحقيق في ضبط المشتبه بهم في المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إنه أثناء برنامج رئيس الجمهورية في سيرت، لاحظ أحد أفراد الأمن جسما غريبا أسفل سيارة تابعة للحرس الرئاسي.

وتابع: «بعد الفحص تبين أنها عبوة ناسفة يدوية الصنع EYP، وتم التعامل معها من قبل الخبراء وإبطالها، وتمشيط المكان، وجار البحث عن المشتبه بهم».

وكانت قوات الأمن التركية عثرت على قنبلة تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس أردوغان، وذلك قبل فعاليات خطاب الرئيس التركي وافتتاحه لمشاريع في مدينة سيرت، وذلك وفقا لما نقلته القناة الرسمية للتلفزيون التركي.

وأشارت القناة إلى أن يقظة أحد أفراد الأمن أفشلت المخطط في لحظاته الأخيرة، حيث لاحظ ضابط الأمن عبوة ناسفة يدوية الصنع تحت سيارة حرس الرئيس التركي.

وتعامل خبراء المتفجرات مع العبوة وتم إبطال مفعولها في وقت قصير، وفقا لما ذكرته القناة.