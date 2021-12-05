حذرت واشنطن من أنها لن تقبل بعرقلة طهران للمفاوضات حول الملف النووي، في وقت تواصل تسريع برنامجها النووي.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ان بلاده تستعد لمرحلة عدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خاصة مع تراجع طهران عن كل الحلول الوسط التي قدمت في الجولات الـ 6 السابقة من مفاوضات فيينا، وفشل الجولة السابعة في إحراز أي تقدم.

وقال المسؤول الأمريكي: لا يمكن أن نقبل وضعًا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي، بينما تتلكأ في المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

ولفت إلى أن واشنطن لم تقرر رغم كل ذلك إغلاق الباب أمام المفاوضات، معربا عن أمله أن تعود ايران قريبا إلى هذه المحادثات مع استعداد للتفاوض بجدية وليس لتضييع الوقت. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تدرس خيارات أخرى لمواجهة إيران حال انهيار مفاوضات فيينا.