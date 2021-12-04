استجابة لطلب لجنة حكومية، أرجأ المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة اليوم (السبت) إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي شرق البلاد. وجاء التأجيل استجابة لطلب لجنة حكومية لحل الأزمة برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).وطلبت اللجنة خلال اجتماع عاجل عقد مساء أمس (الجمعة) من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مهلة من الوقت لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الصراع.وسبق أن حدد المجلس الرابع من ديسمبر الجاري (اليوم) موعداً لـ«إلغاء مسار الشرق» أو إعادة إغلاق الموانئ والطرق في مدينة بورتسودان.من جهته، قال القيادي بمجلس نظارات البجا محمد طاهر إن اللجنة العليا المكلفة بأزمة الشرق برئاسة دقلو طلبت منحها مهلة لحل القضية. ولفت إلى أن التأجيل يأتي لإجراء المزيد من المشاورات مع كل مكونات الشرق للوصول إلى نتائج إيجابية لإنهاء الصراع.وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أفاد بأنه سيعلن خلال الساعات القادمة جدولاً تصعيدياً ثورياً كاملاً، عشية انتهاء المهلة التي حددها للحكومة المركزية لإلغاء مسار الشرق.