فيما تنعقد الجلسة الختامية لمباحثات فيينا حول النووي الإيراني، اليوم (الجمعة)، أبلغ مفاوضون غربيون نظراءَهم الإيرانيين، بأن عرضهم غير جاد وغير مقبول، وأكدوا أن طهران تراجعت عما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة.ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، اليوم (الجمعة)، عن مفاوضين غربيين قولهم: إن الوفد الإيراني قدم طلبات متطرفة لرفع العقوبات، وطالب بتخفيف التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي.وعبرت الولايات المتحدة وإيران، أمس (الخميس)، عن تشاؤمهما إزاء إحياء الاتفاق النووي، إذ أعلنت واشنطن أنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، وشككت طهران في نوايا المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين.وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران والأطراف الأخرى المستمرة في الاتفاق (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا)، ستعقد اجتماعاً رسمياً اليوم في خطوة قد تمثل نهاية المفاوضات هذا الأسبوع.وقال المحلل في مجموعة أوراسيا هنري روم: إن لعبة إلقاء اللوم مستمرة.. وستستمر، وأنه حتى لو توقفت المحادثات هذا الأسبوع، فإن جميع الأطراف لديها مصلحة في استمرارها في الوقت الحالي، وقد تكون هناك جولة أخرى في وقت لاحق من هذا العام أو في وقت مبكر من العام المقبل.