اتهم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إيران بتسليح وتدريب مليشيا الحوثي، ومؤكداً أن دورها في الأزمة غير إيجابي. وقال ليندركينغ إن الأزمة ليست إقليمية فقط، ولكنها تهدد الملاحة العالمية، مجدداً التزام بلاده بحل الصراع في اليمن.من جهته، جدد وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على أن الحوثيين واصلوا انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار، واصفاً مشروعهم بأنه «طائفي وعنصري».وفي جلسة بعنوان «مستقبل اليمن» خلال مؤتمر «حوارات المتوسط»، قال بن مبارك: إن إيران تستخدم الحوثي لتحقيق مصالحها. مضيفاً: نبحث عن آلية مستدامة لحماية حقوق الإنسان في البلاد.وكان بن مبارك جدد الأسبوع الماضي دعم جهود الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية.وبحث الوزير خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتبعات العدوان الحوثي المستمر على مأرب.وأعلن دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقودها المبعوث الخاص الرامية لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب. وأكد أن السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني، الذي يدافع عن هويته لإسقاط وهم سيطرة المليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي.