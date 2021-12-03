تصدر تفعيل الشراكة الاستراتيجية محادثات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة). وناقش الجانبان في أبو ظبي علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، والمجالات الثقافية والتعليمية وغيرها.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، ماكرون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة في معرض «إكسبو 2020 دبي». ورحب بزيارة الرئيس الفرنسي إلى الدولة، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء بفخامته في دولة الإمارات الذي يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الصديقين.. ونقل إلى الرئيس ماكرون تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.من جهته، هنأ الرئيس الفرنسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات حكومةً وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي «عيد اتحاد الــ 50»، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.. معرباً عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك، الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة.وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.