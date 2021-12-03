اعتقلت الشرطة القبرصية، اليوم (الجمعة)، رجلاً كان يحمل سكيناً حاول الدخول إلى ملعب مكشوف حيث كان بابا الفاتيكان فرنسيس يرأس قداساً. وقال مسؤول في الشرطة القبرصية: خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب بالعاصمة نيقوسيا، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاماً وبحوزته سكين. ورفض المسؤول الأمني إعطاء مزيد من التفاصيل، وتستغرق زيارة البابا لقبرص 3 أيام.فيما قال مصدر أمني آخر: يبدو أن السكين «للاستخدام الشخصي» ولا علاقة لها بوجود البابا في قبرص. ويخضع الرجل الذي يعتقد أنه من نيجيريا للاستجواب.