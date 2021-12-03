أعاد القضاء الليبي سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، وأعلن محاميه، اليوم (الجمعة)، أن المحكمة حكمت بالقبول شكلاً في طعن موكله على قرار استبعاده من الانتخابات، مضيفاً أنها ألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية للمترشحين.واعتبر المحامي قرار محكمة سبها إعادة موكله للسباق الانتخابي بمثابة انتصار لإرادة الشعب الليبي، وسط أجواء احتفالية عبر عنها أنصار نجل القذافي في سبها، بعد إعلان قبول الطعن المقدم ضد سيف الإسلام.وشكر نجل القذافي عبر حسابه على «تويتر» قضاة ليبيا الذين قال إنهم غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق، بعدما قضت محكمة في سبها بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.وجاء استبعاد سيف الإسلام عن الترشح في الانتخابات على واقع طلبه من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان حكم والده، شاركه الحال 25 مرشحاً آخرون تم استبعادهم لأسباب متعددة.وقبل قرار إعادته للمنافسة، كاد استبعاد سيف الإسلام أن يشعل شرارة مواجهة بين أنصاره وقوات الجيش الليبي، التي اتهمت بالوقوف وراء منع تقديم الاستئناف في محكمة سبها.