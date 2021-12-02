قتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي، وأصيب آخر، اليوم (الخميس)، جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي، وفقا لما وكالة أنباء النظام سوري.

من جهة أخرى، تتواصل في ألمانيا المرافعات في أول محاكمة على مستوى العالم على خلفية جرائم ضد الإنسانية بسورية. وتتعلق باتهامات بالتعذيب لضابط سابق بجهاز المخابرات التابع لنظام بشار الأسد الحاكم في سورية، حيث طلب مكتب المدعي العام الفيديرالي الألماني، اليوم، السجن مدى الحياة للضابط السابق في المخابرات السورية.