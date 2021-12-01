اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الأربعاء) بين مقاتلي حركة طالبان وعناصر حرس الحدود الإيراني على الحدود الأفغانية الإيرانية، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة بين الجانبين.

ونقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري عن وسائل إعلام إيرانية وأفغانية قولها إن المواجهات المسلحة التي اندلعت اليوم، وقعت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان.

وأرجعت وسائل الإعلام أسباب الاشتباك المسلح بين مقاتلي طالبان وعناصر حرس الحدود الإيراني، إلى طلب الحركة التي سيطرت على أفغانستان منذ منتصف أغسطس الماضي، من السكان المحليين مغادرة منازلهم.