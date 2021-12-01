قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الطاهر أبوهاجة، إن الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يمثل إرادة الملايين في البلاد.وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء): على من يريد الحكم الديمقراطي في السودان أن يستعد للانتخابات. ولفت إلى أن قرارات الثورة التصحيحية والاتفاق السياسي، يمثل رغبة وخيار ملايين السودانيين الذين علموا أن من يريد الحكم الديمقراطي، فعليه أن يستعد للانتخابات.واعتبر الطاهر أن «من كانوا يخططون ليل نهار لإطالة الفترة الانتقالية إلى أقصى مدة، هم أنفسهم من يحلمون بتحريك الشارع للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، عسى أن تتحقق أحلامهم».وجاءت تصريحات مستشار البرهان فيما تجددت التظاهرات (الثلاثاء) وسط الخرطوم، رفضا للاتفاق الجديد الذي وقع عليه في 21 نوفمبر الماضي في قصر الرئاسة بالخرطوم، وأعاد تثبيت الشراكة بين المكون المدني والعسكري.وكان حمدوك أكد في تصريحات سابقة عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق الذي جاء وفق تعبيره حقناً للدماء، ومن أجل مصلحة الوطن. واعتبر أنه يمهد إلى فتح الطريق للتحول الديمقراطي في البلاد.