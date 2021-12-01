بمساعدة السلطات المصرية، نجح اتحاد قبائل سيناء في القبض على قياديين إرهابيين مساء أمس (الثلاثاء).وقال الاتحاد في بيان له: إنه بمجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، وبغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية، وبتوجيهات القيادة العسكرية والأمنية، تم إيقاع قياديين تكفيريين في منطقة وسط سيناء، لتكون الضربة الثالثة والأقوى على مدار أشهر من العمل الدؤوب والشاق.وأفادت مصادر موثوقة، أنه جرى اعتقال القياديين المتطرفين بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة.وكانت منطقة وسط سيناء شهدت مقتل 3 أشخاص في انفجار لغم زرعه إرهابيون، وقالت مصادر قبلية: إن 3 مواطنين من قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من مزرعتهم. كشفت عن أسماء القتلى وهم: عاطف جهامة وصابر جهامة وفارس أبو غرقد، جميعهم من قبيلة الترابين.وأكدت أن العناصر الإرهابية كانت تهدف من وراء زرع مثل هذه الألغام بالقرب من مزارع ومنازل مواطني رفح، إلى دفعهم للرحيل من مناطقهم حتى يتسنى للإرهابيين اتخاذ هذه المزارع أوكاراً وملاذات لهم للاختفاء فيها والانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية.وأطلق الجيش المصري عملية شاملة عام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل. وتمكن خلالها من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.