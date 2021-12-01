جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه أزمة سد النهضة، مشدداً على أهمية موقف المجتمع الدولي للقيام بدور مؤثر لحل القضية بالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية.وطالب السيسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، مع رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، المجتمع الدولي بدفع الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإنهاء الأزمة، لافتا إلى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وقال إن مصر تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا، ولكن مع الحد من الأضرار المائية والبيئية والاقتصادية لسد النهضة على مصر والسودان.وأضاف أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر، والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزاري الذي يجمع الطرفين، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري، عبر تفعيل الفرص أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإسبانية.