قطع العشرات من الإيرانيين الطريق على الرئيس إبراهيم رئيسي، عقب خروجه من اجتماع مع أعضاء البرلمان. وتجمهرت العائلات الإيرانية التي لديها أبناء مصابون بمرضى القدرات الخاصة وضمور العضلات الشوكي المعروف بـ«S.M.A» اليوم (الأربعاء).وطالبت العائلات الرئيس الإيراني بتوفير العلاج اللازم لأبنائهم المصابين بهذا المرض، ورفعوا لافتات تدعو إلى ضرورة الإسراع في توفير الأدوية وحل المشكلات الطبية لأطفالهم.وحضر رئيسي إلى البرلمان لمناقشة المشكلات الاقتصادية في إيران وضرورة الإسراع في حل العقبات التي تواجه مشروع الموازنة للعام القادم.