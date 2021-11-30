أعلن اليميني المتطرف الملقب بـ«ترمب فرنسا» إريك زمور، الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية. وفي تسجيل مصور نشره اليوم (الثلاثاء)، عبر موقع يوتيوب، كشف عن خوض الاقتراع المقرر العام 2022، وقال: لم يعد الوقت مناسبا الآن لإصلاح فرنسا، بل لإنقاذها. واعتبر أن الكثير من الناخبين لم يعودوا قادرين على التعرّف على بلادهم. وزمور (63 عاماً)، هو صحفي وكاتب سياسي سابق يطلق عليه البعض اسم «ترمب فرنسا»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.ودشّن معركته الانتخابية بشكل غير مباشر في سبتمبر الماضي عندما أطلق جولة لتوقيع كتابه الأخير شملت سائر أنحاء البلاد، ورأى فيها كثيرون شبه حملة انتخابية تمهيدية لجس مدى قدرته على المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتصاعدت شعبية زمور إلى درجة أقلقت مرشحة حزب «التجمّع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان التي كانت تعتبر حتى وقت قريب من بين المرشحين اللذين سيجتازان الدور الأول للاقتراع.لكن الصعود السريع الذي شهدته شعبية زمور في الآونة الأخيرة استقطبت الأضواء والاهتمام، ما دفع مراقبين سياسيين إلى توقع أن سيناريوهات انتخابات الرئاسة القادمة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.ورجح استطلاع للرأي نشر أمس الأول (الأحد)، حصول زمور في الدورة الأولى للاقتراع المقررة في 10 أبريل القادم على ما بين 14 و15% من الأصوات، خلف مارين لوبان (حوالى 19% من نوايا التصويت)، في حين سيحل في المرتبة الأولى الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 25%.