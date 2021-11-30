قضت محكمة تركية بالحبس المؤقت على عضو حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض متين غوركان، بتهمة «التجسس السياسي والعسكري»، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام تركية، اليوم (الثلاثاء).ومتين غوركان عسكري سابق وخبير معروف في شؤون الدفاع بتركيا، وهو أحد مؤسسي «حزب الديمقراطية والتقدم» بزعامة علي باباجان، الوزير السابق الذي غادر حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزبه الخاص.وكان غوركان موقوفا على ذمة التحقيق منذ (الجمعة)، وقد وضع في الحبس الموقت مساء الإثنين، حسب ما ذكرت محطة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة.وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق: «أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة».وقال باباجان عبر محطة «خبرتورك» الخاصة: «تفيد معلوماتنا بأن متين غوركان لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية، لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة». وانتقد غوركان، الذي ينشر دوريا تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات أبرمتها أنقرة الأسبوع الماضي.