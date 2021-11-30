يجري رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لقاءات موسعة مع شخصيات سياسية وغيرها لتشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت صحيفة «الرأي» الصادرة، أمس (الإثنين)، عن مصادر مطلعة قولها: إن الخالد التقى مع شخصيات من تيارات سياسية، وسيواصل لقاءاته مع الشخصيات والتيارات لنحو أسبوع إلى 10 أيام، وأضافت أنه يسعى إلى أن تكون حكومته القادمة سياسية وتضم شخصيات قادرة على مواكبة المشهد السياسي، وإقناع الشعب والنواب بالعمل الحكومي واستمرار أجواء التعاون ومواجهة الإعلام والتعامل معه، وكشفت أنه لم يبلغ أحداً باستمراريته في الحكومة القادمة، وإن كانت هناك إشارات غير جازمة لعدد محدود من وزراء الحكومة المستقيلة بالاستمرار في التشكيل الجديد. وكلف ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً أميرياً قبل أسبوعين بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء.من جهة أخرى، جددت السلطات القضائية الكويتية حبس 12 متهماً في قضية تمويل مليشيا «حزب الله» اللبناني.وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس، إنه جرى عرض المتهمين على القاضي، الذي قرر تجديد حبسهم. وأفادت بأن المتهمين الـ 12 حضروا قاعة المحكمة من محبسهم، وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهماً في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي. وبعد مرحلة العرض على قاضي التجديد وانتهاء تحقيقات النيابة، من المتوقع إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، قبض مطلع الشهر الجاري على مجموعة متعاونة مع «حزب الله»، وصل عددها إلى 18 شخصاً بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سورية واليمن وتمويل المليشيات.