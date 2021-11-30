لليوم الثاني على التوالي تعطلت، أمس (الإثنين)، جلسة النظر في مطلب الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية، واتهم نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قوات عسكرية بعرقلة البت في الطعونات. وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول.وأضاف أن ذلك تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.وكان سيف الإسلام قال (الأحد): إن قضاة محكمة سبها امتنعوا عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم على قرار مفوضية الانتخابات، وإن محاميه غادر قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة عن عقد الجلسة.وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي محمد القيلوشي، في تصريحات صحفية: إن مجموعة مسلحة طوقت مداخل مدينة سبها ومحيط المحكمة من أجل منع القضاة من الالتحاق بقاعة المحكمة والنظر في مطلب الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن سيف الإسلام ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من القائمة الأولية من المرشحين للانتخابات الرئاسية.وكان من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في مطلب طعن سيف الإسلام القذافي، غير أنه تم تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال الهيئة القضائية، بعد تخلف أحد القضاة عن الحضور.