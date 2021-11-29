عقد اليوم (الإثنين) اجتماع لقيادة وزارة الدفاع بمحافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي؛ للوقوف على المستجدات الميدانية وسير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية.

ونقل وزير الدفاع للقادة تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للمؤسسة العسكرية ومتابعتهم الحثيثة للعمليات الميدانية واستكمال معركة المواجهة الوجودية مع المخططات التوسعية الفارسية. وأكد أن اندفاعة مليشيات الحوثي قد وصلت إلى نهايتها، وأن النصر سيتحقق بأيادي الأبطال الذين يكتبون تاريخ المجد والنضال ويقفون بشجاعة واستبسال في وجه المليشيا ويجرعون المعتدين الخسائر المستمرة.

بدوره أطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز الاجتماع بنتائج لقاءاته مع القيادة العليا ومع قيادة القوات المشتركة خلال زيارته الأخيرة للمملكة ومشاركته في مؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة» في دورته السابعة عشرة، الذي انعقد في البحرين، ولقاءاته مع قادة الجيوش للدول الشقيقة والصديقة.

وقد أشاد الاجتماع الذي ضم عددا من قادة المناطق والمحاور العسكرية بالملاحم والبطولات الخالدة والثبات الأسطوري لأبطال الجيش ورجال المقاومة والقبائل في مواقع وميادين التضحية والفداء ضد المليشيات الحوثية.

وهنأ الاجتماع القيادة السياسية ومنتسبي القوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الاستقلال الـ54 لتحرير اليمن من الاستعمار البريطاني، مؤكدا أن مصير الاحتلال الإيراني إلى زوال، وأن قيادات فيلق القدس الإرهابية ومليشياتها الحوثية ستلاقي نهاية مأساوية وسوف يتحرر كل تراب الوطن ويستعيد استقلاله وسيادته. كما أكد الاجتماع أن القوات المسلحة ثابتة على العهد والوفاء لله والوطن، وماضية نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة واستعادة الدولة ومواجهة مليشيا التمرد والإرهاب والتصدي لكل المؤامرات المتربصة بأمن اليمن والمنطقة، معبرا عن الاعتزاز والفخر بالتفاف كل الأحرار من أبناء اليمن حول المشروع الجمهوري والثوابت والمرجعيات السبتمبرية والأكتوبرية، والوعي الوطني العالي بخطر المشروع الكهنوتي الذي يمثل تهديدا وجوديا لليمن وهويته واستقراره ومستقبله. وجددت قيادة وزارة الدفاع تثمينها العالي لمواقف الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة وإسنادهم الفاعل للعمليات العسكرية للتصدي للعدو الإيراني ومليشياته والدفاع عن الأمن القومي العربي وأمن المصالح الحيوية العالمية والملاحة الدولية، مؤكدة أن الشعب اليمني لن ينسى وقفة أشقائه في معركة الهدف الواحد والمصير المشترك.

حضر الاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وعدد من مستشاري وزير الدفاع، ومستشاري رئيس هيئة الأركان.