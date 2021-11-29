على وقع بطش قوات أمن النظام الإيراني، تتصاعد الاحتجاجات الفئوية في البلاد، فبعد انتفاضة العطشى في محافظة أصفهان، تجمع، اليوم (الإثنين)، المئات من متقاعدي الخطوط الجوية الإيرانية للطيران المدني المعروفة باسم «هما»، أمام المبنى المركزي للشركة في مطار مهر آباد وسط طهران، احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم التقاعدية.مشهد الاحتجاج ظهر في مناطق عدة في إيران منذ نحو عقد، وشهدت محافظة أصفهان احتجاج الآلاف على شح المياه.وأفادت مواقع إلكترونية إيرانية في طهران، بأن المئات من المتقاعدين في الخطوط الجوية نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة، ثم توجهوا إلى صندوق التقاعد بسبب التأخير المتزايد على دفع رواتبهم المتأخرة. وردد المحتجون شعارات مناهضة لهيئة الطيران المدني الإيراني؛ بسبب عدم تلبية مطالبهم. وبحسب المواقع احتج المتقاعدون أكثر من مرة على تأخر دفع رواتبهم.ومنذ بداية شهر أكتوبر الماضي، نظم المتقاعدون لشركة الخطوط الجوية ما لا يقل عن 5 مسيرات احتجاجية بعضها عقد أمام وزارة الطرق والتنمية العمرانية.وشهدت السنوات الأخيرة تفاقماً في مسيرات الاحتجاج من قبل العمال والمدرسين والمتقاعدين من مختلف الطبقات احتجاجاً على وضع الرواتب.