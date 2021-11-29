يجري رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لقاءات موسعة مع شخصيات سياسية وغيرها لتشكيل الحكومة الجديدة.ونقلت صحيفة «الراي» الصادرة، اليوم (الإثنين)، عن مصادر مطلعة قولها: إن الخالد سيلتقي اليوم مع شخصيات من تيارات سياسية، وسيواصل لقاءاته مع الشخصيات والتيارات لنحو أسبوع إلى 10 أيام.وأضافت أنه يسعى إلى أن تكون حكومته القادمة سياسية وتضم شخصيات قادرة على مواكبة المشهد السياسي، وإقناع الشعب والنواب بالعمل الحكومي واستمرار أجواء التعاون ومواجهة الإعلام والتعامل معه. وكشفت أنه لم يبلغ أحداً باستمراريته في الحكومة القادمة، وإن كانت هناك إشارات غير جازمة لعدد محدود من وزراء الحكومة المستقيلة بالاستمرار في التشكيل الجديد.وكلف ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي.وأصدر ولي عهد الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرضها للاعتماد.ووفق الأمر الأميري الذي أصدره الشيخ مشعل، فعلى رئيس الوزراء المكلف عرض أسماء الوزراء المقترحين لاعتمادها بمرسوم من قبل ولي العهد.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً أميرياً قبل أسبوعين بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء.وبات متاحاً بعد المرسوم الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.وقدمت الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الثامن من الشهر الجاري استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة. وكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر 2020.واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي، بعد إعلان 38 نائباً في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلّفه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس، إلا أنها استقالت للمرة الثانية بعد أشهر من مباشرة مهامها.