جددت السلطات القضائية الكويتية حبس 12 متهماً في قضية تمويل مليشيا «حزب الله» اللبناني.وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم (الإثنين)، إنه جرى عرض المتهمين على القاضي الذي قرر تجديد حبسهم. وأفادت بأن المتهمين الـ 12 حضروا قاعة المحكمة من محبسهم، وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهماً في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي.وبعد مرحلة العرض على قاضي التجديد وانتهاء تحقيقات النيابة، من المتوقع إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، قبض مطلع الشهر الجاري على مجموعة متعاونة مع «حزب الله»، وصل عددها إلى 18 شخصاً بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سورية واليمن وتمويل المليشيات.وكشفت صحيفة «السياسة» وقتها أن «المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري».