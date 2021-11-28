قتل 5 من قوات البيشمركة وأصيب 4 آخرين ليل أمس (السبت) في هجوم شنه مسلحو «داعش» على منطقة كولجو التابعة لكرميان في إقليم كردستان العراق. ووفقاً للقيادي في اللواء الخامس بقوات البيشمركة المقدم مريوان آزاد، فإن مسلحي التنظيم الإرهابي زرعوا عبوة ناسفة بإحدى السيارات التابعة للقوات.وقالت شبكة «رووداو» الإعلامية اليوم (الأحد): إن العناصر الخمسة الذين قتلوا كانوا داخل السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، مؤكدة أن عناصر التنظيم توجهوا نحو السيارة عقب انفجارها وأجهزوا على عنصر أصيب بالانفجار.ولفتت إلى أن المصابين الأربعة الآخرين تم استهدافهم بقناصات مسلحي التنظيم، إلى جانب سائق عربة الهمر التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، حيث تمكن من النجاة وتم نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج، مبينة أن جميع الضحايا من منطقة شهرزور.وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، أعلنت إحباط هجوم على قواتها، موضحة في بيان إرهابيي «داعش» استهدفوا نقطة عسكرية تابعة للواء الخامس في البيشمركة بمنطقة تبکی (کهلان) ضمن حدود كولجو في كرميان، وأن الهجوم أسفر عن إصابة 4 عناصر.