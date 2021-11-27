أفادت مصادر سودانية بإجراء تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية، وكشفت أن التغييرات طالت قوات الجيش والمخابرات، إذ تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن جمال عبد المجيد، بحسب ما أوردت قناة " العربية" اليوم(السبت). وأصدر رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة فريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم ، ونائبه فريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم .وقرر تعيين فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عام.وجاءت التغييرات بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر الماضي لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، وغيرهم.