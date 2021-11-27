تحت شعار «مهما تأخّر جاي»، أعلن ناشطون لبنانيون المقاومة المدنية للاحتلال الإيراني، اليوم (السبت)، من خلال وقفة رمزيّة أمام صخور «نهر الكلب» في ذكرى الاستقلال.وقال متحدث باسم المحتجين: تاريخنا مقاومة وطنيّة ونحن سنكمل المسيرة وجئنا إلى هنا لنزيد لوحة على لوحات الجلاء. لبنان تحت الاحتلال الإيراني المباشر من خلال هيمنة «حزب الله». وأضاف: نعاهدكم اليوم ومن أمام لوحات الجلاء بأنّنا سنقاوم وإياكم مقاومة مدنيّة حتى جلاء هذا الاحتلال كما تمّ جلاء كلّ الاحتلالات السابقة.وخاطب المحتلّ الإيراني بقوله: ارفعوا إرهابكم وسلاحكم عن لبنان الدولة والشعب، ولن تستطيعوا تغيير هوية لبنان ولا تنفيذ مشروعكم الفارسي ولن يكون لبنان مهما حاولتم مقاطعة من ولاية الفقيه وسينهض وينبعث من جهنّم التي وعدتمونا بها وأوصلتمونا إليها ليسترجع موقعه الريادي والحيادي كجسر حضارة بين الشرق والغرب.وأزاح المشاركون الستار عن لوحة الجلاء التي تبشّر بـ«جلاء الاحتلال الإيراني» ومكتوب عليها: «إعلان المقاومة المدنيّة للاحتلال الإيراني للبنان واستعادة سيادة واستقلال لبنان، وطن الحرية والانفتاح، لبنان الرسالة والحياد».يذكر أن صخور نهر الكلب في منطقة جونية ضاحية بيروت الشرقية لها أهمية معنوية وتاريخية، وهو المكان الذي وضعت فيه أول لوحة جلاء جيوش أجنبية عن لبنان، بعد انسحاب القوات الفرنسية عام 1943، ومنذ ذلك الحين ارتبط هذا الموقع بالاستقلال.