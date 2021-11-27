لجأت مليشيا الحوثي في الساحل الغربي إلى تفخيخ الجسور والعبارات والطرقات وتفجيرها إضافة إلى زرع شبكة ألغام في أوساط القرى والمنازل بهدف منع تقدم القوات المشتركة اليمنية، ووفقاً لمصادر عسكرية تحدثت لـ«عكاظ»، فإن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك عدد من شبكات الألغام في مديرية حيس جنوب الحديدة.وأوضح المركز الإعلامي للقوات المشتركة أن فرقها الهندسية فككت شبكة كبيرة من الألغام زرعتها مليشيا الإرهاب داخل مدرسة ومسجد في إحدى المناطق المحررة في مديرية حيس، وأن المليشيا فخخت المعابر والقرى في مديريات حيس وجبل رأس وشمال مديرية مقبنة.ولفت المركز إلى أن مسجد الحي القيوم في قرية القضيبة جنوب غرب مديرية حيس ضمن تلك المواقع التي فخختها المليشيا، لافتاً إلى أن الشبكة التي فككتها تحوي عددا من العبوات بأحجام كبيرة مثبتة بأسلاك وجهاز تفجير عن بعد. وأفاد المركز بأن الكمية المزروعة داخل أرضية المسجد تكفي لنسف الحي المحيط به كاملا.من جهته، أكد رئيس المجلس المحلي بمديرية حيس مطهر القاضي أن المليشيا الحوثية فجرت 6 جسور متوسطة وأكثر من 10 عبارات في خط الحديدة تعز وخط العدين وخط سقم قبيل فرارها إلى مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز ومديريتي جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة.واتهم المليشيا بتعمد تدمير البنية التحتية رغم إدراكها أن تفجير الجسور والعبارات لن يؤثر في سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المشتركة والتي تكللت بتحرير كامل مديرية حيس، إذ إنها لا تحتاج كثيرا العبور في تلك الخطوط، فهناك طرق ترابية وفرعية.من جهة أخرى، توقعت مصادر عسكرية إطلاق القوات المشتركة خلال الساعات القادمة المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير محافظتي تعز وإب.