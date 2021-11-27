رفضت محكمة النقض المصرية اليوم (السبت) الطعن المقدم من المتهمين بقيادات الإخوان وهم: محمد سعد الكتاتني، شاد بيومي، محمد مهدي عاكف (متوفى)، محمد عبد العظيم شعراوي، محمد البلتاجي، عصام العريان (متوفى)، محمود الزناتي، أحمد شوشة، وأقرت وضعهم على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.وكانت نيابة النقض أوصت -في رأيها الاستشاري غير الملزم- هيئة محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج تلك الكيانات على قوائم الإرهاب، وأسندت النيابة المصرية لقيادات التنظيم تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجرائم قاصدين إزهاق أرواحهم، كما تم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية.يذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتقرر فيها إدراج هذه القيادات الإخوانية على قوائم الإرهاب، ففي مايو 2017 أدرجت محكمة جنايات القاهرة 51 شخصا على تلك القوائم، على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة». وقالت المحكمة في حيثيات الإدراج إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، وعقب ضبط عدد من قيادات الجماعة، تم التحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم.